Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere la 5,5% proiectia referitoare la cresterea economiei in acest an, de la 6,1% cat estima in luna aprilie. În acelaşi timp, instituţia a revizuit în creştere la 3,5% proiecţie referitoare la inflaţia la sfârşitul…

- Economia nu mai duduie, asa cum se lauda Guvernul si strategul economic Darius Vâlcov. Comisia Nationala de Prognoza a revizuit, în scadere, estimarea de crestere economica, fata de valoarea anuntata în primavara.

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit, joi, previziunile cu privire la cresterea PIB-ului Germaniei, de la 2,5% la 2,2%, invocand riscuri generate de ascensiunea protectionismului si de perspectiva unui Brexit dificil, relateaza Reuters. FMI si-a modificat estimarea initiala, datata…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat usor, de la 3,5% la 3,6% prognoza de inflatie pentru luna decembrie 2018, mentinand-o la 3% pe cea pentru decembrie 2019. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a explicat ca majorarea salariilor este inevitabila, dar se va reflecta in preturi. „Nu…

- 1 Mai reprezinta o ocazie buna sa ne facem o idee despre viitorul pietei muncii in Romania. Vom avea salarii mai mari? Vor fi mai putini someri? Competitivitatea tarii noastre va creste? Pentru a raspunde la aceste intrebari, Ziare.com a selectat cateva date reprezentative din prognoza de…

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in crestere la 3,2%, de la 2,6%, proiectia privind inflatia la sfarsitul acestui an, in varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 - 2021, publicata vineri.

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in crestere la 3,2%, de la 2,6%, proiectia privind inflatia la sfarsitul acestui an, in varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 - 2021, publicata vineri. Proiecţia de inflaţie pentru următorii trei ani a fost, de asemenea, modificată…

- Banca Mondiala si-a revizuit estimarile de crestere pentru cele sase state din Balcanii de Vest, pana la 3,2% in 2018, de la 3,3% cat estima anterior, si a avertizat ca este nevoie de reforme structurale daca regiunea vrea sa inregistreze o crestere sustenabila pe termen mediu, informeaza Reuters, preluata…