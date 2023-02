Este oficial! CASS -ul va fi restituit pensionarilor!

Ordonanța de urgența pentru restituirea CASS (sumele reținute pensionarilor pentru contribuția de asigurari sociale de sanatate), a fost publicata in Monitorul Oficial . CASS-ul reținut se va restitui lunar, incepand din martie. Pensionarii carora li s-a oprit CASS anul trecut au inceput sa dea in judecata Guvernul pentru restituirea sumelor cuvenite. Avand in vedere ca numarul litigiilor ar fi putut crește exponențial in urmatoarea perioada, Guvernul a reglementat prin Ordonanța de urgența restituirea CASS. O avalanșa de procese ar fi determinat blocaje in activitatea instituției, dar și a instanțelor…