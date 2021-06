Eroii neamului, pomeniţi la praznicul Înălţării Domnului Clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase joi, la ora 12.00, in semn de recunostinta fata de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinta si tara. Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, la fiecare Sfanta Liturghie savarsita in bisericile ortodoxe sunt pomeniti eroii, ostasii si luptatorii romani din toate timpurile si din toate locurile, care s-au jertfit pe campurile de lupta, in lagare si in inchisori, pentru apararea patriei si a credintei ortodoxe stramosesti, pentru intregirea neamului, libertatea, unitatea si demnitatea poporului roman. “Prin jertfa lor, eroii au contribuit la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

