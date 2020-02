Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Erdogan a somat miercuri regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad sa-si retraga trupele de langa posturile de observatie construite de Turcia in nord-vestul Siriei, amenintand ca in caz contrar va recurge la forta, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Doua dintre cele 12 posturi de…

- Turcia nu va permite regimului sirian sa avanseze mai mult in Idlib, ultima provincie rebela din nord-vestul Siriei, a afirmat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in declaratii publicate marti. „Regimul...

- Turcia nu va permite regimului sirian sa avanseze mai mult in Idlib, ultima provincie rebela din nord-vestul Siriei, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in declaratii publicate marti. 'Regimul incearca sa castige teren la Idlib, ceea ce a dus la stramutarea de oameni nevinovati care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni Rusiei "sa-si asume obligatiile" in provincia siriana Idlib, unde mai multi soldati turci au fost ucisi intr-un bombardament al regimului Bashar al-Assad, sprijinit de Moscova, informeaza AFP. "Speram ca fiecare isi va asuma obligatiile sale in cadrul…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…

- Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial rus de rang inalt pentru agentia de presa TASS."Genisti cerceteaza in prezent locul pentru a-l curata de explozivi. Nu stim ce capcane si surprize ar fi putut lasa fostii proprietari…