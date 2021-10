Epuizare și amenințări: vremuri grele pentru angajații din sectorul serviciilor La inceputul pandemiei au fost laudați pentru rolul lor de lucratori „esențiali” in prima linie a industriei serviciilor. Acum se confrunta cu epuizarea, ore lungi de munca, clienți irascibili și amenințari. In restaurante și magazine, acești angajați au ajuns sa fie disprețuiți, considerați astazi drept niște „aplicatori” ai normelor de siguranța sanitara. De asemenea, cercetarile […] The post Epuizare și amenințari: vremuri grele pentru angajații din sectorul serviciilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

