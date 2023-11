Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina, Republica Moldova si Bosnia-Hertegovina, precum si acordarea statutului de tara candidata Georgiei, relateaza Reuters si AFP, conform Agerpres."Comisia Europeana recomanda Consiliului inceperea negocierilor…

- Acest anunt a fost facut in urma unei intalniri intre presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen si regele Iordaniei Abdallah al II-lea, la Bruxelles. Jordan is a valued and strategic partner of the EU. We support Jordan’s efforts to modernise. Today, I have announced an EU package of over…

- Sase miliarde de euro de la CE pentru acces mai usor la servicii de diagnostic si tratament pentru pacientii cu cancer, AVC, politrauma si arsi gravi (MS)Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca Romania va primi aproximativ 6 miliarde de euro de la Comisia Europeana pentru acces mai usor la servicii…

- Comisia Europeana considera ca o noua extindere a Uniunii Europene (UE) este o necesitate geopolitica și incepe sa pregateasca reformele necesare politicilor și instituțiilor UE. Acest lucru a fost declarat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o conferința de presa la Bruxelles. {{704482}}"O…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș solicita Comisiei Europene sa gaseasca un ambasador, astfel incat criza cerealelor ucrainene sa ia sfarșit. Oficialul de la Bruxelles avertizeaza ca momentul e unul deosebit de important pentru Uniunea Europeana.„Cereale ucrainene nu trebuie sa imparta UE, mai ales.…

- Polonia, Slovacia si Ungaria si-au anuntat vineri propriile restrictii asupra importurilor de cereale ucrainene, dupa ce Comisia Europeana a decis sa nu prelungeasca aprobarea interdictiei privind vanzarea de cereale ucrainene in cinci state membre UE din Europa de Est, vecine ale Ucrainei. Vorbind…

- REȘIȚA – Aceasta, pentru ca industria metalurgica europeana sa poata absorbi socul politicilor de decarbonizare! Pachetul „Fit for 55“, cunoscut la noi drept „Decarbonizare“, reprezinta un pachet de reglementari europene care impune reducerea emisiilor cu 55% pana in 2030. O tinta ambitioasa, dar care…

- Guvernanții pregatesc schimbari majore pentru reforma sistemelor de pensii și salarii in Romania, anunța Realitatea PLUS. O delegație a Guvernului Romaniei merge la Bruxelles pentru discuții despre reformele urgente privind pensiile și salariile, dar și innvestițiile, pentru a nu pierde banii din urmatoarele…