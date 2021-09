Stiri pe aceeasi tema

- Noua campioana de la US Open, Emma Raducanu, s-a intors in Marea Britanie dupa cateva zile in care a avut de indeplinit diverse obligații in New York. Tanara in varsta de 18 ani a ajuns in Bromley, unde a fost intampinata in fața casei familiei de tatal ei, Ian. Conform Daily Mail, acesta i-a ridicat…

- Emma Raducanu, tanara jucatoare de tenis britanica cu origini romanești, a uimit lumea tenisului cu victoria sa de la New York, victorie care i-a adus un cec in valoare de 2.500.000 de dolari. Ce a facut Emma Raducanu in Marea Britanie pentru a se imbogați Avocatul familiei Raducanu a aplicat in Marea…

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu, 18 ani, care a uimit lumea tenisului prin castigarea US Open, a declarat la celebra emisiune Good Morning America, de la postul american de televiziune ABC News, ca acest succes nu numai ca a surprins-o, dar i-a satisfacut si pe parintii sai greu de multumit,…

- Emma Raducanu este sarbatorita in China nu doar pentru victoria de la US Open, ci si pentru originea sa chineza. Sportiva s-a nascut in Canada, dintr-un tata roman si o mama chineza si s-a mutat la Londra cand avea 2 ani.

- Cum arata tatal roman al tenismenei Emma Raducanu, campioana US Open! Emma Raducanu nu era un nume sonor pana acum. Aflata pe locul 150 WTA, tanara de 18 ani a facut istorie la US Open atunci cand nimeni nu se aștepta. Sportiva s-a impus cu 6-4, 6-3 in fața canadiencei Leylah Fernandez in finala turneului…

- Dupa victoria spectaculoasa de la US Open, scor 6-4, 6-3 contra canadiencei Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), britanica Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a devenit noua senzație a tenisului feminin. Victoria de la New York a facut ca iubitorii tenisului din intreaga lume sa aiba o noua preferata,…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost felicitata de Regina Elizabeth II si de premierul britanic Boris Johnson, dupa succesul de la US Open. "Felicitari pentru victoria ta. Este o performanta extraordinara la o varsta atat de frageda si o dovada a muncii si dedicatiei tale. Nu am nicio indoiala ca…

- Emma Raducanu a avut parte de doua saptamâni de vis și a obținut trofeul la US Open. Sportiva cu origini românești a câștigat 10 meciuri fara sa piarda vreun set și va înregistra un salt important în ierarhia mondiala, urmând sa ocupe cel mai bun loc de pâna…