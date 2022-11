Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au iesit pe strazile capitalei Ghanei, Accra, in cel mai recent protest impotriva costului tot mai mare al vietii. Unii protestatari au cerut demisia presedintelui Nana Akufo-Addo, a vicepresedintelui si a ministrului de finante, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Tudor Gheorghe revine miercuri la Sala Palatului din Capitala cu o noua premiera, concertul "Valsurile Mele". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Australia a anuntat marti ca a decis sa nu mai recunoasca Ierusalimul de Vest drept capitala a statului Israel, anuland o decizie luata de guvernul conservator anterior, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, cere primarilor din Capitala masuri pentru imbunatațirea calitații aerului. Primaria Capitalei și cele de sector au fost amendate pentru nerespectarea masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a inceput, luni, pe stadionul Giulești din Capitala, partida impotriva Bosniei-Herțegovina. Tricolorii sunt pe ultimul loc in grupa din Liga Națiunilor, in timp ce Bosnia este pe primul loc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Capitala statului Peru, Lima, gazduieste, in perioada 30 august – 4 septembrie 2022, intrecerile Campionatului Mondial de inot pentru juniori. Echipa Romaniei, din care face parte si David Popovici, a plecat, duminica dimineata, spre Peru, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii mai 2022, la 1.064.585 persoane, comparativ cu 1.043.257 persoane in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Coloane de masini s-a format luni pe autostrada A2 in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in zona localitatii Cernica, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …