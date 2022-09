„Cum legifereaza Sorin Cimpeanu in interes propriu: a plagiat in 2006, ca universitar, iar in 2022, ca ministru, incearca sa-și auto-amnistieze plagiatul”, scrie publicatia Pressone, luni dimineața. Povestea plagiatului lui Sorin Cimpeanu, a inceput in 2006, cand acesta și-a insușit 13 capitole dintro lucrare semnata anterior de doi autori, „ca structura, ca text, ca imagini, ca date prezentate in tabele, susține jurnalista Emilia Sercan. Potrivit ziaristei, tot ce a facut actualul ministru al Educației a fost sa schimbe extrem de puțin in titlurile capitolelor. Mai exact, a modificat doar cinci…