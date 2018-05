Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul si artistul Naughty Boy face echipa cu Ray BLK si Wycleaf Jean si lanseaza impreuna “All Or Nothing”. Piesa face parte de pe al doilea album semnat Naughty Boy, care va fi lansat la finalul anului 2018. Cu toate ca a anuntat ca a intrat in studio si lucreaza din greu cu nume precum Missy…

- Andra lanseaza o piesa noua, prima din 2018. ”Indiferența” are un mesaj in care se vor regasi multe femei care sunt in relații care nu le fac fericite. Dupa ce a colaborat cu Voltaj și Connect-R in ultimele luni, a venit momentul pentru o noua melodie solo. ”Indiferența” are un mesaj pentru toate femeile…

- Lino Golden, artist Golden Boy Society și Global Records, lanseaza „Maceta”, muzica și text Lino Golden, instrumental Eddie B Mix: Razvan Matache (@razvanmat), master Razvan Matache, regie Matei Olteanu & Lino Golden Video: Vlog the fish. Piesa face parte din mixtape-ul „Sus ca Jordan”, care s-a nascut…

- Producatorul german de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază de…

- Premier Motors, partenerul Mazda, a deschis un nou punct de vanzare in Timisoara, care se intinde pe o suprafata de 350 metri patrati si a costat compania 500.000 de euro, potrivit companiei. Prin investitia de 500.000 de euro in noul showroom, care se intinde pe o suprafata de 350 de metri…

- Talentata artista a inceput anul in forta din punct de vedere muzical. Dupa ce a semnat recent cu MediaPro Music, parte a Universal Music Romania, interpreta a filmat nu mai putin de trei videoclipuri pentru tot atatea piese de dragoste extrem de sensibile, in stilul care a consacrat-o. De altfel, sotul…

- Pentru prima data, Feli concureaza la Eurovision, iar acum are pregatit si videoclipul piesei cu care participa, „Buna de iubit”. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt mame, soții sau iubite, care vor și pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica…

- INNA lanseaza “Me Gusta”, o piesa compusa integral de artista, in limba spaniola. Melodia este produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum “Gimme Gimme”, “Ruleta” sau “Dale Papi” – Lariss.