In aceasta seara, in ședința de Guvern, Emanuel Soare a fost numit, prin ordin guvernamental prefect al județului Argeș iar Andrei Ciungu, subprefect. Emanuel Soare a fost prorector al Universitații din Pitești iar Ciungu, funcționar in cadrul Prefecturii. Hotararea urmeaza a fi publicata in Monitorul Oficial.