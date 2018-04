Este una dintre cele mai sexy femei de la Hollywood, afișand la cei 52 de ani o silueta fara cusur. De altfel, actrița se folosește de silueta sa perfecta pentru a fi propriul model pentru colecția de costume de baie pe care o are. Culmea e ca cel care se afla, de cele mai multe ori, in spatele acelor fotografii super-hot este chiar fiul starului, Damian, in varsta de doar 15 ani. Damian iși roaga mama sa fie mai conservatoare in spațiul public Mulți au ridicat din sprancene atunci cand au auzit ca Elizabeth Hurley iși folosește fiul de 15 ani pentru a-i realiza ședințe foto atat de sexy. Iar…