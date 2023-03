Elias Charalambous, noul antrenor al FCSB! Elias Charalambous (42 de ani) este noul antrenor al echipei FCSB. Tehnicianul cipriot il inlocuiește pe Leo Strizu, care a demisionat la inceputul lunii. Charalambous a participat deja la primul antrenament al echipei, dupa ce a intrat in contact cu jucatorii și membrii staff-ului tehnic, medical și administrativ, a anunțat FCSB, pe pagina oficiala de Facebook. Elias Charalambous s-a nascut la 25 septembrie 1980, in Africa de Sud. A inceput fotbalul in Cipru, la Omonia Nicosia, pentru care a evoluat, la profesioniști, din 1999 pana in 2005, cand a semnat cu PAOK Salonic. Dupa trei ani in Grecia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Elias Charalambous, 42 de ani, a sosit miercuri, 29 martie la București. Daca se ințelege cu patronul Gigi Becali, cipriotul va deveni antrenor lui FCSB, scrie Gazeta Sporturilor . Patronul FCSB a decis sa numeasca un antrenor cu licența PRO, iar alesul lui Gigi Becali e Elias Charalambous.:…

- Mihai Iosif (48 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, crede ca gruparea din Giulești se poate bate la titlul de campioana a Superligii in acest sezon. Tehnicianul considera ca primele cinci formații din play-off pot emite pretenții la titlu, excepția fiind Sepsi Sf. Gheorghe, despre care spune…

- In perioada de intrerupere a Superligii, pentru actiunile echipelor nationale, Farul Constanta, echipe de pe primul loc al clasamentului din play off, disputa, in aceasta saptamana, un meci amical in Grecia, cu PAOK Salonic, formatia antrenata de Razvan Lucescu.Echipa elena se afla pe locul patru in…

- Matușa sa, care l-a crescut și pe care o considera mama, spune ca tanarul se intorcea la Salonic din Atena, unde fusese pentru a da examenul pentru permis.Chiar in ziua accidentului, acesta i-a trimis un mesaj in care i-a scris "mama, am luat sala". Cei doi au vorbit apoi la telefon, iar tanarul era…

- Mecanicul trenului de pasageri implicat in tragedia feroviara din Grecia ceruse sa mai lucreze chiar daca avea varsta de pensionare, pentru ca voia sa iși ajute financiar cele doua fete care erau la studii in Salonic. De altfel, chiar el ceruse sa conduca trenul respectiv deoarece dorea sa iși vada…

- Momentul ciocnirii celor doua trenuri in Grecia, cu peste 160 km/h, a fost filmat. Sunt zeci de morți și disparuți, salvatorii continua sa caute supraviețuitori. O camera de supraveghere a filmat momentul șocant in care trenul de pasageri și cel de marfa s-au ciocnit frontal, intre Atena si Salonic.…

- Comisia de Disciplina a FRF a dat azi verdictul in cazul scandalului de xenofobie de la meciul Sepsi - FCU Craiova, din etapa a 23-a a SuperLigii. Iar clubul Sf. Gheorghe a primit o amenda mai mare decat oltenii. Sepsi caștiga cu 3-0 partida cu FCU Craiova, la „masa verde”!FCU Craiova nu va avea galerie…

- Cristiano Bergodi (58 de ani), spune ca „ar fi un scandal” daca Sepsi OSK nu ar caștiga la „masa verde” meciul din etapa 23 cu FCU Craiova, suspendat in minutul 26 din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor olteni. Meciul dintre Sepsi OSK și FCU Craiova din etapa 23 a Superligii a fost suspendat definitiv…