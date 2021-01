Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și profesorii ar putea fi chemați la școala și sambata, pentru ca toate unitațile de invațamant din țara vor avea nevoie de activitați remediale, dupa perioada in care orele s-au desfașurat exclusiv online, a declarat ministrului educației, Sorin Cimpeanu.

