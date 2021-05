Stiri pe aceeasi tema

- ​Potrivit listei publicate de Ministerul Educației, in Romania mai sunt doar 258 de localitați cu rata de infectare peste 1 la mia de locuitori, deci in scenariul galben. In aceste localitați, doar clasele V-VII și IX-XI invața online, cele terminale mergand la cursuri.Dintre localitațile in scenariul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a modificat scenariul de funcționare a unitaților de invațamant Scoala Gimnaziala ,,Ion Agarbiceanu” Cenade, Scoala Gimnaziala ,,Avram Iancu” Unirea, Scoala Gimnaziala ,,Lucian Blaga” Ocna Mures, Liceul Tehnologic Ocna Mures si Liceul Teoretic ,,Petru…

- DOCUMENT| Cursuri cu prezența FIZICA pentru elevii din Ocna Mureș, Cenade și Unirea, in urma scaderii incidenței. Hotarare a CJSU Toți elevii de la Scoala Gimnaziala ,,Ion Agarbiceanu” Cenade, Scoala Gimnaziala ,,Avram Iancu” Unirea, Scoala Gimnaziala ,,Lucian Blaga” Ocna Mures, Liceul Tehnologic Ocna…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a aprobat, luni, noi scenarii de funcționare a unitaților de invațamant pentru doua localitați din județ. Este vorba despre Sohodol și Noșlac, comune in care unitațile de invațamant trec din scenariul galben in cel verde. Prezența fizica a elevilor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a aprobat noi scenarii de funcționare a unitaților de invațamant pentru doua localitați din județ. Reamintim ca de luni, 17 mai, este in vigoare ordinul comun al miniștrilor Sanatații și Educației prin care actualizarea scenariilor de catre autoritațile…

- UPDATE: Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis includerea școlilor din municipiul Bacau in scenariul verde. Lista tuturor școlilor din județul Bacau, cu sennariile in care sunt incluse, poate fi consultata aici. Incidența Covid-19 in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Educației a publicat lista ratei de infectare cu Covid-19 in toate localitație din Romania, in funcție de care va incepe școala in format fizic miercuri, 5 mai. Amintim ca in localitațile cu rata de infectare peste 1 la mia de locuitori vor merge miercuri la școala, fizic, doar elevii din…

- Astazi, 6 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 90 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 4 au fost atribuite Municipiului Blaj, 8 comunei Șona, 2 comunei Valea Lunga și 1 comunei Mihalț. Localitațile din…