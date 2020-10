Elevii de la opt şcoli din Craiova şi judeţ nu mai merg la şcoală In judetul Dolj sunt opt unitati scolare care au suspendat activitatile la clasa. Pentru doua dintre unitatile scolare propunerea de a trece in scenariul rosu a fost trimisa ieri de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta Dolj. Una dintre uniatile de invatamant care trec in scenariul rosu este Scoala gimnaziala Ghindeni care desfasura cursuri la clasa cu toti elevii. O alta unitate scolara care trece in scenariul rosu este Liceul Special Beethoven din Craiova, care functiona in scenariul galben. Alte doua unitati scolare renunta la scenariul verde pentru cel… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

