Elev de 13 ani, bătut cu biciul la o scoală din Cluj. Poliția a demarat o anchetă Un incident regretabil a avut loc la Școala Gimnaziala Ștefan Micle din Feleacu, acolo unde un elev in varsta de 13 ani a fost agresat cu un bici de catre tatal unui coleg. Situația s-a desfașurat dupa ce fiul barbatului, un elev de 14 ani, a reclamat ca a fost agresat de catre elevul de 13 ani. Evenimentul a avut loc cand elevul de 14 ani a mers la tatal sau și i-a povestit despre agresiunea pe care a suferit-o din partea colegului sau mai tanar. Intr-o reacție extrema și neadecvata, tatal, in varsta de 37 de ani, a luat un bici și l-a folosit pentru a-l bate pe elevul de 13 ani, arata Gazeta… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

