Electrificarea mașinilor generează semnale de alarmă pentru bugetul Danemarcei In teorie trecerea de la mașinile alimentate cu combustibili fosili la cele electrice aduce doar beneficii, insa danezii au inceput sa simta efectele adverse ale electrificarii. Reducerea poluarii, a costurilor de utilizare și intreținere și liniștea din orașe sunt doar cateva dintre beneficiile puse de obicei pe seama utlizarii pe scara larga a mașinilor electrice. Cu toate acestea, unele state au inceput sa calculeze costul electrificarii și nu in toate cazurile rezultatele au fost incurajatoare. Danemarca, de exemplu, cauta acum soluții de a nu iși dezechilibra bugetul de stat din cauza susținerii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Agentia Europeana de Mediu (AEM) estimeaza intr-un studiu ca un procent de 13% din decese sunt legate de poluare. Chiar daca pe perioada pandemiei s-a redus semnificativ, poluarea aerului ramane in continuare primul factor de mortalitate. Romania inregistreaza circa un deces din cinci legat de poluare.…

