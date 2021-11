Electrica majorează tarifele cu 80% de la 1 ianuarie 2022 pentru clienții care nu și-au schimbat contractele. Cât va costa un kW Electrica majoreaza tarifele cu 80% de la 1 ianuarie 2022 pentru clienții care nu și-au schimbat contractele. Cat va costa un kW Cine nu și-a ales un furnizor de energie, de la anul va plati factura aproape dublu. Prețurile pentru clienții celui mai mare furnizor de energie electrica din Romania cresc de la 1 ianuarie 2022 cu 80%, dar majorarea nu se va aplica pana la 31 martie 2022 datorita plafonarii prețului de catre guvern. Prețurile energiei […] Citește Electrica majoreaza tarifele cu 80% de la 1 ianuarie 2022 pentru clienții care nu și-au schimbat contractele. Cat va costa un kW in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

