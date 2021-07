Electrica Furnizare pune în funcţiune o centrală electrică pentru producătorul de utilaje Uztel ”Electrica Furnizare anunta punerea in functiune a unei centrale electrice fotovoltaice, avand o putere instalata totala de 306,4 kWp, pentru compania Uztel, producatoare de utilaje pentru extractie si constructii. Centrala va acoperi o parte din consumul de energie electrica al beneficiarului, cu impact direct in scaderea costului total cu energia electrica. Investitia va ajuta, totodata, la reducerea emisiilor de CO2 cu peste 132 tone pe an” a anuntat Electrica Furnizare. Proiectul implementat in judetul Prahova presupune instalarea panourilor fotovoltaice pe structura metalica, pentru montaj… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

