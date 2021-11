Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini la Astroworld! In timpul unui concert susținut de indragitul artist Travis Scott, opt oameni din SUA au murit, după ce s-au călcat in picioare. Mai multe au fost ranite, in urma busculadei care s-a creat, insa unii fani au continuat sa danseze și sa se posteze pe rețelele de…

- 8 persoane au murit și alte 300 au fost ranite vineri seara (5 noiembrie) la concertul lui Travis Scott din cadrul festivalului Astroworld, dupa ce spectatorii s-au calcat in picioare in fața scenei. Samuel Pena, Comandantul Departamentului de Pompieri din Houston a confirmat cifrele intr-o conferința…

- Cel putin opt oameni au murit si mai multi au fost raniti in timpul unui festival de muzica din SUA, dupa ce s-a creat o aglomeratie de nedescris. Zeci de participanti au inceput sa se inghesuie in partea din fata a scenei, in timp ce canta rapperul american Travis Scott. Tragedie la un festival de…

- Poliția din Houston, Texas a dechis o ancheta penala dupa ce opt tineri, cu varste cuprinse intre 14 și 27 de ani, au murit striviți de mulțimea care asista la concertul rapper-ului Travis Scott, in timpul festivalului de muzica Astroworld , scrie BBC . In ancheta este implicata divizia de omucideri…

- Poliția din Houston, Texas, a deschis o ancheta penala cu privire la decesele de la festivalul Astroworld din Houston, Texas. Cel puțin opt oameni au murit și zeci de oameni au fost raniți dupa ce mulțimea s-a calcat in picioare in seara de deschidere a evenimentului muzical, scrie BBC. Victimele aveau…

- Poliția din Houston, Texas a deschis o ancheta penala cu privire la decesele de la festivalul Astroworld de vineri seara, cand cel puțin opt oameni au murit, iar alte cateva sute au fost ranite. Incidentul a fost cauzat de numarul mare de participanți, dupa un val de mulțime, din seara de deschidere…

- Tragedie la Astroworld! Opt persoane au murit și mai multe au fost ranite, dupa ce s-au calcat in picioare la propriu, vineri seara, la festivalul de muzica din SUA. Fanii artistului s-au postat pe rețelele de socializare, in timp ce dansau pe ambulanțele chemate la fața locului.

- Cel putin opt persoane au murit si altele au fost ranite intr o busculada produsa vineri seara la festivalul de muzica Astroworld din Houston, statul Texas, Statele Unite ale Americii, au transmis autoritatile americane, relateaza Reuters si AFP.Seful pompierilor din Huston a declarat ca multimea a…