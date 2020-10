Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, citata de Mediafax.

- Meciul amical dintre selecționatele U19 ale Angliei și Scoției a fost abandonat in finalul primei reprize, dupa ce jucatorii au fost informați ca un membru al staff-ului oaspeților a primit un rezultat pozitiv la testul pentru Covid-19. Pandemia de coronavirus aduce situații tot mai ciudate in sport.…

- Cazurile de COVID-19 s-au dublat la fiecare sapte zile iar fara masuri de restrictie extinderea pandemiei va lua avant, a explicat Vallance impreuna cu responsabilul sef pentru sectorul sanitar, Chris Whitty, la prezentarea situatiei create de noul coronavirus. Cei doi experti si principali…

- Masura interzicerii grupurilor mai mari de sase persoane, in spatiile publice vizeaza atat locurile inchise cat si cele deschise, a anuntat guvernul britanic, potrivit sursei citate mai sus. Masurile urmeaza sa intre in vigoare la data de 14 septembrie 2020 si vor fi valabile doar pe teritoriul Angliei,…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa. „Suntem in prezent in masura sa confirmam ca am lansat o…

- Un numar total de 313.798 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19 in Marea Britanie, 270.971 dintre acestea in Anglia, echivalentul a doar 0,5- din populatia regatului. Cu toate acestea, un studiu care a testat peste 100.000 de indivizi pe teritoriul Angliei in scopul detectarii prezentei…

- Suporterii fotbalului au parte de o veste buna legata de prezenta la meciurile de fotbal. Un prim campionat puternic, Anglia, da un semn consistent in acest sens. Pana acum in Ungaria, Serbia si Bulgaria s-au mai desfasurat, in perioada pandemiei, meciuri cu spectatori in tribune, dar experimentele…

- ​Treisprezece persoane au fost arestate la Liverpool si Leeds dupa ce mii de suporteri s-au strâns pentru a sarbatori titlul obtinut de echipa Liverpool, respectiv câstigarea Championship de catre Leeds United, relateaza AFP.Noua suporteri au fost arestati în fata stadionului…