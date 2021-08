Efectele Brexit: McDonald's a rămas fără milkshake-uri în Marea Britanie McDonald's a ramas fara milkshake-uri și unele bauturi îmbuteliate la restaurantele sale din Marea Britanie, relateaza BBC.



Lanțul de fast-food se confrunta cu probleme de aprovizionare care l-au lasat fara milkshake-uri și unele bauturi îmbuteliate la 1.250 din locațiile sale.



Un comunicat remis presei de companie afirma ca aceasta &"depune eforturi majore&" pentru a limita impactul lipsurilor asupra livrarilor și clienților și ca a scos unele produse din meniurile sale.



McDonald's a confirmat de asemenea ca un deficit de șoferi de camion este unul dintre…

Sursa articol: hotnews.ro

