In luna decembrie, Editura CUANTIC lanseaza 2 carți scrise de filosoful și profesorul George Colang: Cand este o femeie frumoasa? și Cand iubim cu adevarat? Minciuni, sageți, apori. Cele 2 carți, aparute in condiții grafice de calitate și cu coperți cartonate beneficiaza de un concept grafic plin de inspirație semnat de Silvia Olteanu. Lansarea lor […]