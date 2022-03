Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Edward Iordanescu, 43 de ani, a pierdut primul meci pe banca naționalei, amicalul cu Grecia, scor 0-1, și este deja sub presiune. Pentru tricolori urmeaza trei meciuri in deplasare. Marți, testul cu Israel, apoi, la inceputul lunii iunie, primele jocuri din Liga Națiunilor, cu Muntenegru…

- Constantin Budescu (33 de ani) și Gabriel Tamaș (38 de ani), veteranii celor de la FC Voluntari, se bucura de o scurta vacanța dupa victoria din play-off cu CSU Craiova, scor 3-1. Neconvocați de Edi Iordanescu la echipa naționala pentru meciurile cu Grecia și Israel, Budescu și Tamaș au profitat de…

- Edi Iordanescu va anunța abia sambata lotul pentru amicalele cu Grecia și Israel, cu doar o saptamana inaintea primului test de verificare. E o strategie inedita aleasa de noul selecționer al echipei naționale, rar intalnita la selecționatele importante ale Europei. Chiar și viitoarele adversare ale…

- Edi Iordanescu a anunțat „stranierii” convocați pentru meciurile naționalei din martie. Noul selecționer s-a decis asupra primilor jucatori din randul carora va alege lotul tricolorilor pentru partidele cu Grecia și Israel. Lista tehnicianul de 43 de ani ii cuprinde, deocamdata, pe fotbaliștii care…

- Romania ocupa locul 47 in clasamentul FIFA anuntat joi, avand 1453.18 puncte. In precedentul clasament, din decembrie 2021, Romania era pe locul 44, tot cu 1453.18 puncte, anunța news.ro. Adversarele tricolorilor in Liga Natiunilor au urmatoarele clasari: Muntenegru – locul 72 (1342.47 puncte),…

- Ladislau Boloni a declarat, joi, ca Edi Iordanescu, noul selectioner al României, se afla la începutul carierei, spre deosebire de el, care a antrenat 25 de ani în fotbalul occidental."Fara sa jignesc pe nimeni, Edi Iordanescu nu este Boloni. Boloni a lucrat 25 de ani în…

- Edward Iordanescu, 43 de ani, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei, pentru urmatoarele doua campanii, Liga Natiunilor si preliminariile Campionatului European din 2024. Numirea lui Iordanescu vine dupa ce Naționala a mai avut un cuplu tata-fiu pe banca: Mircea…

- Edward Iordanescu, 43 de ani, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei, pentru urmatoarele doua campanii, Liga Natiunilor si preliminariile Campionatului European din 2024. "El are misiunea de a duce echipa nationala in elita fotbalului european. Are ca obiectiv…