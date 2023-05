Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba estimeaza ca peste 20.000 de combatanți ruși au murit in batalia pentru orașul ucrainean Bahmut si alti 80.000 au fost raniți, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, citand informații recent desecretizate, informeaza Rador.Jumatate dintre cei…

- Biserica Romano-Catolica din Cuba a declarat joi ca sunt deshise usile pentru negocieri cu guvernul de la Havana in vederea eliberarii a sute de persoane condamnate la inchisoare dupa protestele din 2021, anunța Rador.Anuntul a fost facut dupa o intalnire mult asteptata intre episcopi si presedintele…

- Armata din Burkina Faso a anuntat ca 33 de soldati au fost ucisi intr-un atac al militantilor islamisti asupra unui post militar. Este al doilea atac din ultima saptamana asupra trupelor burkineze, in care zeci de soldati au fost ucisi, informeaza Rador.Guvernul militar din Ouagadougou a vorbit pentru…

- Cand vor fi organizate examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat in noul format. Anunțul ministrului Educației Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut precizari, miercuri, despre examenele naționale in noul format. Potrivit ministrului, acestea vor fi aplicate in noua varianta cel mai devreme…

- Ligia Deca, ministrul Educatiei, a anunțat miercuri ca examenele naționale vor fi organizate in noul format cel mai devreme in 2027. Anunțul a fost facut dupa ce Guvernul a aprobat proiectul privind Legea Educației.

- Australia a informat China cu privire la acordul privind submarinele cu propulsie nucleara incheiat cu Statele Unite și Marea Britanie, dar nu are cunoștința de niciun raspuns din partea Beijingului, a declarat marți ministrul australian al apararii, Richard Marles, scrie Rador.Guvernul australian…

- Guvernul columbian si ultima grupare separatista a tarii, ELN, au convenit sa inceapa negocierea unui armistitiu bilateral, informeaza Rador.Anuntul a fost facut la finalul unei a doua runde de convorbiri pentru pace, in Mexic. Armistitiul face parte dintr-o agenda ambitioasa dezvaluita de delegatii…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara desfasoara un amplu proces de control in privinta solvabilitatii companiei de asigurari Euroins, iar Guvernul asteapta finalizarea analizei si masuri care sa nu afecteze populatia, asa cum s-a intamplat dupa recentele falimente majore din domeniu, ultimul fiind…