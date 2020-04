Ebury Romania, companie de servicii personalizate de schimb valutar si finantare, anunta posibilitatea achizitionarii, de catre companii si ONG-uri, a echipamentelor medicale necesare, de la peste 30 de furnizori cu care compania se afla in legatura zilnica in aceasta perioada, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERRPRES.



Lista echipamentelor medicale care pot fi comandate cuprinde masti (chirurgicale, FFP2, KN95, N95), viziere, ochelari de protectie, manusi (sterile, non-sterile), combinezoane, halate medicale de unica folosinta, teste pentru depistarea Covid19 si dezinfectant,…