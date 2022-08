Stiri pe aceeasi tema

- O tanara politista originara din municipiul Motru, judetul Gorj, a reusit sa caltige trei medalii de aur, una de argint si o alta medalie de bronz la Jocurile Mondiale ale Politistilor si Pompierilor, care s-au desfasurat in Rotterdam, perioada 23 iulie - 31 iulie 2022.

- Cu o medie aproape de 10, un absolvent al Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Dej a ocupat, primul, un loc la Colegiul National Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia. Elevi din 28 de judete si din municipiul Bucuresti au fost admisi in clasa a IX-a la Colegiul National Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista completa a magazinelor care accepta plata cu vouchere sociale, in funcție de emitentul cardului. Lista este foarte lunga și include mai multe hypermarket-uri, restaurante, dar și farmacii. Cele trei firme care emit cardurile au fost imparțițe…

- Politistii si procurorii Capitalei pun in aplicare, joi, 48 de mandate de perchezitie domiciliara, 80 de mandate de aducere si 32 de ordonante de ridicare inscrisuri la adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman, Constanta, Tulcea, Olt, Prahova, Dambovita, Sibiu, Brasov, Valcea, Vrancea si Gorj,…

- Politiștii pun in aplicare, joi, 48 de mandate de perchezitie domiciliara la persoane suspectate ca au delapidat un fond privat de pensii. Descinderile au loc la adrese din: Bucuresti,Ilfov,Teleorman,Constanta,Tulcea,Olt,Prahova,Dambovita,Sibiu,Brasov,Valcea,Vrancea,Gorj. Procurorii au emis 80 de mandate…

- Poliția a pus in aplicare, joi, 48 de mandate de percheziție domiciliara, 80 de mandate de aducere și 32 de ordonanțe de ridicare inscrisuri la adrese din București și județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Tulcea, Olt, Prahova, Dambovița, Sibiu, Brașov, Valcea, Vrancea și Gorj. Cauza penala privește…

- Dirijorul Alexandru Ganea revine la Filarmonica Pitești Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va invita joi, 9 iunie, la un nou concert. De la ora 19:00, in Sala Simfonia, alaturi de membrii orchestrei, revine dirijorul Alexandru Ganea, solist fiind violoncelistul Corneliu Zirbo. Alexandru Ganea…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 24 de ore, in sprijinul populatiei si administratiei publice locale in zece localitati din 6 judete Arges, Dambovita, Dolj, Gorj, Ilfov, Prahova si municipiul Bucuresti pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente…