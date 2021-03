E unică în lume: “Venus de la Drăguşeni”, spectaculoasa femeie din ceramică Povestea ei a inceput in 1964. Atunci cand un profesor pasionat de arheologie a mers alaturi de elevii sai pe dealurile din Draguseni. Ei au gasit atunci, in brazdele de pamant intoarse de plug, statueta care urma sa impresioneze publicul din Romania, dar si din alte tari. “Venus de la Draguseni” este o statueta antropomorfa cu caractere unice in lume, atribuita culturii neolitice Cucuteni, si despre care se considera ca pune in valoare cultul fertilitatii la modul exceptional. Venus a noastra, a romanilor, e o lucrare de arta neolitica, realizata in urma cu aproximativ 6.500 de ani si care se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

