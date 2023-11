„E halucinant!”: Agresiuni în serie comise de două adolescente Doua minore, de 14 si 15 ani, au fost retinute in cazul agresarii a doua femei, in municipiul Miercurea-Ciuc, a anuntat IPJ Harghita. „In urma activitatilor specifice de cercetare si investigare desfasurate de politistii harghiteni, la data de 10 noiembrie 2023, au fost identificate doua tinere, de 14 si 15 ani, despre care exista banuiala rezonabila ca la data de 9 noiembrie ar fi agresat doua femei in Miercurea-Ciuc”, arata IPJ Harghita. Fata de cele doua tinere a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore. Biroul de Presa al IPJ Harghita a facut precizari despre aceste cazuri dupa ce, pe… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

