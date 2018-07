Durere de burtă la copii! Totul despre durerile abdominale. Ce trebuie sa ştie părinţii Durerile abdominale pot fi acute – adica cele care survin deodata, puternic – sau cele cronice – care se repeta si sunt de lunga durata. Printre factorii care insotesc durerile de burta se enumera, de cele mai multe ori: diarea, constipatia, febra, pierderea in greutate. Este foarte improtant de stabilit locul exact al durerii abdominale, mai ales daca ati folosit deja medicamentatie pentru tratarea ei, iar lucrurile nu s-au imbunatati catusi de putin. Durere de burta la copii. Copiii care acuza dureri mari abdominale sunt diagnosticati, in mod frecvent, cu apendicita acuta, enterocolite… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Durere dela copii.care acuza dureri marisunt, in mod frecvent, cu apendicita acuta, enterocolite…

Stiri pe aceeasi tema

- Dar orice parinte trebuie sa aiba in minte faptul ca a gresi este firesc, iar corectarea greselilor este ceva mai dificila, dar nu si imposibila. E nevoie de curaj sa-ti recunosti greselile, mai ales in fata copiilor, nu-i asa? Construirea unei relatii frumoase si sanatoase cu ei poate fi…

- Autor: Florentin SCALETCHI In ultima perioada, care s-a manifestat cu zile caniculare si ploi torentiale, vijelii si viituri, dar si cu dezbateri sterile ale politicienilor si televiziunilor pe legile justitiei, in intreaga Romanie s-a dat startul la examenele de absolvire. S- a inceput cu cele de…

- Cel putin patru dintre cei 12 baieti blocati, alaturi de antrenorul lor de fotbal, de doua saptamani, intr-o pestera in Thailanda au fost scosi la suprafata. Exista informatii neconfirmate oficial ca alti doi copii ar fi fost salvati.

- Soferii din mediul urban spun ca masina personala are un rol important in petrecerea timpului cu familia, iar romanii se bazeaza din ce in ce mai mult pe masinile personale pentru activitatile in familie, potrivit studiului. Totodata, 70% dintre familii asculta muzica sau isi fac planuri de…

- Finalul de mai a adus anul acesta doua oportunitați de concediu datorita zilelor libere de Rusalii și de 1 iunie. Fie ca au ales weekendul prelungit 26 -28 mai, 1-4 iunie sau chiar întreaga saptamâna 26 mai – 3 iunie, mai mulți români au cautat destinații internaționale,…

- Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in localitatea Vinderei din judetul Vaslui. Opt elevi de scoala primara au ajuns miercuri la spital, dupa ce microbuzul care ii ducea spre casa a fost izbit chiar de masina condusa de directorea institutiei unde invata. Copiii sunt in stare stabila, dar s-au…

- Durerile de la nivelul genunchilor sunt comune in randul persoanelor de toate varstele, iar aproximativ 18 milioane de persoane pe an apeleaza la un doctor in legatura cu o astfel de durere, scrie...

- Lavinia Petrea se pregatește sa devina mamica pentru a treia oara. Indragita prezentatoare a știrilor matinale de la Pro Tv a acordat in exclusivitate un interviu pentru Revista Unica in care a dezvaluit amanunte mai puțin știute din viața sa de dincolo de ecrane. Totodata, ne-a dezvaluit ce nume va…