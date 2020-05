Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a depasit ieri pragul de 100.000 de cazuri de COVID-19, in timp ce bilantul victimelor este de 1.073. Oficialii rusi au anuntat si un numar record de pacienti noi intr-o singura zi – aproape 7.100. Printre ei, chiar premierul Mihail Misustin, care l-a informat pe presedintele Putin despre starea…

- Mihail Mișustin, premierul Rusiei, a declarat oficial ca a fost testat pozitiv cu COVID-19. Despre aceasta el l-a informat pe Vladimir Putin, transmite Știri.md. Potrivit Forbes, pe Mișustin il va inlocui prim-viceprim-ministrul Andrei Belousov. Anunțul a fost transmis pe postul TV „Rossia 24”. Mișustin…

- Premierul Rusiei, Mihail Mișustin, a fost depistat cu coronavirus, potrivit Reuters. Anunțul a fost facut intr-o ședința televizata condusa de președintele Vladimir Putin. Premierul l-a informat joi pe președintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu infecția cu noul coronavirus. Vorbind la…

- Mihail Mișustin, premierul Federației Ruse, a fost depistat, joi, cu coronavirus, scrie The Moscow Times . Mișustin are 54 de ani și a fost numit prim-ministru in ianuarie 2020. Acesta se afla in acest moment in autoizolare. Vladimir Putin a semnat un decret de numire a prim-vicepremierului Andrei Belousov…

- Premierul rus Mihail Misustin l-a informat joi pe presedintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, potrivit Reuters si AFP, care citeaza media de la Moscova. Vorbind la o reuniune televizata, Misustin a sugerat ca prim-vicepremierul Andrei Belousov sa devina prim-ministru…

- Premierul rus Mihail Misustin l-a informat joi pe presedintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, potrivit Reuters si AFP, care citeaza media de la Moscova, scrie Agerpres.Vorbind la o reuniune televizata, Misustin a sugerat ca prim-vicepremierul Andrei Belousov sa…

- Prim-ministrul rus Mihail Misustin a fost testat pozitiv cu COVID-19, anunta agentia Interfax. De asemenea, prim-vicepremierul Andrei Belousov este infectat cu noul coronavirus, ambii politicieni fiind spitalizati.

- Medicul șef al principalului spital din Moscova care se ocupa de bolnavii de coronavirus, dar și care a avut contact direct cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, marți, ca are coronavirus."Putin este testat in mod regulat. Totul este normal", a reacționat imediat Dmitri Peskov, purtatorul…