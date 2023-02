Prognoza meteo 17 februarie 2023, vremea în toată țara

Prognoza meteo 17 februarie 2023, vremea în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 5 și 14 grade și minime între -1 și 6 grade The post Prognoza meteo 17 februarie 2023, vremea în toată țara first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]