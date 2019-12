† DUMINICA a II-a din Advent Continuitatea pregatirii noastre in asteptare, veghere, adica in rugaciune, ne este oferita de prima lectura (Is11,1-10). Cristos vine si trebuie sa-l primim cum se cuvine, pentru a trai din plin timpul sau aducator de mantuire, pe care profetul Isaia il descrie in imagini atat de familiare luate din mediul inconjurator, „fiindca stim ca toata faptura […] Articolul † DUMINICA a II-a din Advent apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

