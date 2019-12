Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 10 decembrie 2019, incepand cu ora 17:00, sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui o noua ediție a evenimentului „Nepoții ii colinda pe bunici”, un concert extraordinar de colinde și cantece de Craciun. Pe scena vor evolua membrii Corului Protopopiatului Ortodox…

- Proiectul atelierelor de lectura și creație „O poveste… de Craciun” continua și in acest an, proiect prin intermediul caruia organizatorii și-au propus ca, prin povești cu mesaje pozitive, ateliere de creație, jocuri interactive și filme de animație, sa introduca participanții in spiritul și atmosfera…

- Sambata, 30 noiembrie 2019, incepand cu ora 18:30, in intampinarea Zilei Naționale a Romaniei, sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui un concert extraordinar marca Ianna Novac și cvartetul „Passione”. Nascuta in Republica Moldova, la Chișinau, Ianna Novac este o interpreta…

- In perioada 26-28 noiembrie 2019, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui atelierele de lectura și creație „Mi-s mandru roman”, eveniment dedicat descoperirii semnificației și simbolurilor Zilei Naționale a Romaniei de catre cei mai mici cititori ai bibliotecii. In vederea derularii atelierelor…

- In perioada 1-3 noiembrie 2019, platoul din fața Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a gazduit un targ al meșteșugarilor, eveniment inscris in programul celei de-a XVII-a ediții a Festivalului-Concurs Național de Interpretare a Cantecului Popular Romanesc „Felician Farcașiu”. Pe parcursul celor…

- Sambata, 26 octombrie 2019, Sebeșul va gazdui cea de-a VI-a ediție a Concursului Național de Dans Sportiv „Cupa Sebeșului”, manifestare inscrisa in calendarul competițional al Federației Romane de Dans Sportiv. Evenimentul va fi gazduit de Sala de Sport „Florin Fleșeriu” Sebeș și se va desfașura pe…

- Municipiul Sebeș este, și in acest an, gazda primitoare a competiției „Cupa Muhlbach” la tenis de camp, rezervata copiilor și juniorilor, la categoriile de varsta 8, 10, 12, 14, 16 ani, baieți și fete. Intrecerile se desfașoara pe terenurile bazei sportive “Arini” Sebeș, in zilele de 12-15 octombrie…