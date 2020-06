Duffy a lansat “River in the Sky” – AUDIO

Duffy a lansat „River in the Sky", al doilea sau single dupa o pauza indelungata. Lansarea a venit pe IGTV. Artista a dedicat noul cantec unor "zile mai bune ce vor urma". In luna februarie, Duffy a dezvaluit ca a fost rapita, drogat și violata. Cantareața a adaugat ca procesul de recuperare dupa aceasta trauma...