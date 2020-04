Duetul dintre Sam Smith si Demi Lovato ar fi trebuit sa fie Imnul Olimpiadei! Vezi acum clipul!

Stiri pe aceeasi tema

- O colaborare inedita, disponibila de azi pe Youtube. Considerat cea mai buna voce masculina a deceniului, Sam Smith, lanseaza o piesa in colaborare cu controversata Demi Lovato, recent ieșita dintr-un scandal cu droguri. Noul piesa se numește „I’m ready” și va fi lansata cu videoclip vineri, 17 aprilie.…

- Demi Lovato și Sam Smith și-au unit forțele și vor scoarte o melodie impreuna, potrivit contactmusic.com. Cei doi au dezvaluit vestea, indirect, prin intermediul unor mesaje pe care le-au schimbat pe Twitter. Sam a scris: „EȘTI PREGATITA, DEMI?” Demi i-a raspuns: „SUNT PREGATITA” Managerul cantareței,…

- Ministerul Culturii si Guvernul Romaniei lanseaza campania de constientizare "Sunt doar un om" care are ca obiectiv atragerea atentiei asupra responsabilitatilor pe care trebuie sa le avem, fiecare dintre noi, in aceasta perioada. Campania a fost realizata la initiativa Ministerului Culturii. S-au alaturat…

- Trei barbați de 29, 27 și 21 de ani din orașul Broșteni, care ar fi trebuit sa fie in autoizolare la domiciliu, au fost protagoniștii unui accident rutier, petrecut duminica seara in localitate. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit ca barbatul de 29 de ani care conducea ...

- O conferinta referitoare la economia mondiala din Italia, la care ar fi trebuit sa participe in aceasta luna si Papa Francisc, a fost amanata pentru luna noiembrie din cauza epidemiei de cloronavirus, au anuntat duminica organizatorii, transmite Reuters, citata de news.ro.Conferinta, organizata…

- Un reporter din SUA a uitat sa dezactiveze filtrele Facebook inainte sa faca o transmisiune live, iar acest lucru a starnit rasetele celor care doreau sa auda detalii despre starea drumurilor dupa caderile de zapada din Carolina de Nord. Videoclipul a fost ulterior publicat pe Facebook de catre televiziunea…

- Fata viceprimarului comunei Poboru a decedat intr-un accident care a avut loc in Arges. Accidentul rutier in urma caruia o tanara a murit și alte trei persoane au fost ranite s-a produs vineri-dimineața, 24 ianuarie 2020, in județul Argeș. Victima decedata este fata viceprimarului comunei…

- Muzicianul canadian The Weeknd a lansat marți videoclipul ”Blinding Lights”, inspirat de Michael Jackson și de filmul ”Drive”, arata Smart On Trend, potrivit MEDIAFAXArtistului canadian The Weeknd a lansat videoclipul celui mai recent single al sau numit ”Blinding Lights”. Citește și: Ministrul…