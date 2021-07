Kate, ducesa de Cambridge, s-a plasat in izolare si si-a anulat angajamentele oficiale dupa ce o persoana cu care a intrat in contact a fost ulterior testata pozitiv pentru COVID-19, informeaza Reuters.



"Saptamana trecuta, ducesa de Cambridge a intrat in contact cu cineva care ulterior a fost testat pozitiv pentru COVID-19", a declarat un purtator de cuvant al Palatului Kensington.



"Alteta Sa Regala nu prezinta simptome, dar urmeaza toate recomandarile guvernamentale relevante si s-a plasat in izolare acasa", a adaugat purtatorul de cuvant.



Kate, sotia nepotului…