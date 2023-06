Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Simion (25 de ani) a incheiat sezonul la ”U” Cluj cu o salvare fara emoții de la retrogradare și o finala de Cupa Romaniei pierduta cu Sepsi, apoi a plecat in vacanța. Alaturi de iubita sa, Larissa Ioana, fotbalistul a mers in Seychelles. Cei doi insa nu s-au bucurat doar de frumusețea destinației…

- Sepsi OSK va participa in preliminariile Conference League sezonul viitor, pentru al doilea an la rand, unde va avea o misiune complicata, avand in vedere cum arata lista posibililor adversari. Sepsi OSK a cucerit Cupa Romaniei și va reprezenta Romania in preliminariile Conference League, a treia competiție…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a cucerit Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, miercuri seara, in finala desfasurata pe Stadionul Municipal din Sibiu, relateaza Agerpres.

- Sepsi - U Cluj, meci contand pentru finala editiei 2022-2023 din Cupa Romaniei, este programat, miercuri, 24 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Sepsi schimba antrenorul pentru sezonul viitor. Din informațiile Gazetei, covasnenii nu-i vor prelungi contractul lui Cristiano Bergodi (58 de ani) și sunt aproape sa semneze cu Liviu Ciobotariu (52) de la FC Voluntari. Bergodi este antrenorul lui Sepsi din septembrie 2021. A caștigat Cupa Romaniei…

- Lucian Goian, fostul stoper de la Dinamo, Astra sau CFR Cluj, e impresionat de Adrian Mazilu, puștiul de 17 ani de la Farul Constanța care e pe val in Superliga. Mazilu l-a cucerit pe Goe jr. prin declarația oferita la finalul meciului cu Sepsi de duminica, in care a și inscris un gol. ...