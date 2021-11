Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o rata de acoperire vaccinala de 36.5%, a anunțat, marți, Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.„Pana la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel national cu cel putin o doza peste 7.053.000 de persoane.…

- Rata de acoperire vaccinala din populatia totala a Romaniei de peste 19,3 milioane de locuitori este, in prezent, de 36,5%, a precizat, marti, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita. Bucurestiul are o acoperire vaccinala…

- Șase cazuri de miocardita au fost inregistrate la tinerii din Romania vaccinați anti-COVID de la debutul campaniei. Este vorba despre trei fete și trei baieți cu varste cuprinse intre 17 și 29 de ani care s-au vaccinat cu serul produs de Pfizer. Potrivit lui Valeriu Gheorghița, președintele…

- Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a anunțat, ieri, ca in ultimele 72 de ore in Romania s-au vaccinat peste...

- Campania de promovare a vaccinarii anti-COVID-19 nu si-a atins tinta, iar rezultatele se vad – o rata de imunizare care situeaza Romania pe penultimul loc in UE, inaintea Bulgariei si mult sub media europeana. „Nu s-au alocat bani, sau cel putin CNCAV-ului, comitetul pe care eu il coordonez, nu a avut…

- Ne aflam in valul patru al pandemiei de COVID-19. In conditiile in care numarul pacientilor confirmati pozitiv crește semnificativ, spitalele se pregatesc pentru internari in masa, in perioada urmatoare. Și mai ingrijorator este faptul ca, potrivit specialiștilor, varianta Delta tinde sa devina dominanta…