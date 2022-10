Drum liber spre terenurile şcolilor Ca urmare a unui proiect legislativ adoptat pe 28 septembrie, in Senat, copiii vor avea acces gratuit la terenul de sport din curtea scolii, in afara orelor de curs! In raportul intocmit de comisia de specialitate și adoptat acum se arata ca proiectul pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 din 9 mai 2000 reglementeaza problema accesului la o resursa pentru sport neutilizata in afara orarului scolar si care are avantajul de a se afla in vecinatatea zonelor rezidentiale. Astfel, va fi permis accesul gratuit pe terenurile de sport ale unitatilor de invatamant care fac parte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

