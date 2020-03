Drama românilor din Italia. Rusalim a rămas fără job şi casă: "Aici mor oameni, s-a închis tot. Vă rog, mă poate ajuta cineva?" Sibianul locuiește la Roma și a caștigat destul de bine lucrand in construcții. De o luna, a ramas insa fara loc de munca iar puținele economii pe care le are sunt pe terminate. Rusalim povestește ca prima data a crezut ca perioada de criza coronavirus nu va dura prea mult și ca lucrurile se vor indrepta, dar nu a fost așa. "N-am crezut ca va fi chiar așa de rau. Am așteptat, m-a cazat la el un prieten roman, care lucreaza la un hotel dar acum nu mai pot sta nici la el. De doua zile stau pe strada", a povestit Rusalim pentru Ora de Sibiu. Antrenor roman din Italia, dezvaluri-soc.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

