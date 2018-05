Stiri pe aceeasi tema

- Federico Zini, atacant al echipei de Serie D Tuttocuoio, si-a ucis fosta iubita, noaptea trecuta, iar apoi s-a sinucis, relateaza Sky Italia, care precizeaza ca tragedia a avut loc in localitatea italiana San Miniato.

- UPDATE - Politia suspecteaza ca la Saarbrucken a fost vorba de o drama familiala. Un barbat a deschis focul in timpul unei petreceri, intr-o locuinta Politistii germani suspecteaza ca la Saarbrucken, unde presa locala a scris initial ca un barbat a deschis focul la intamplare intr-o zona din…

- Iubita indragitului prezentator TV are o poveste de viața foarte trista. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Andreea, care urmeaza sa nasca peste doua luni, a fost nevoita sa-și creasca singura primul copil, dupa ce tatal acestuia a incetat din viața. Despre drama…

- Marco Reus e mai fericit ca niciodata. Iubita, modelul Scarlett Gartmann , 24 de ani, s-a mutat la el. Deși sunt impreuna de la finele lui 2015, mijlocașul Borussiei Dormund a reușit s-o convinga abia anul acesta. Și vrea chiar mai mult: "Visul meu e sa avem copii".

- In urma cu ceva mai mult de 12 ore, o tanara din Republica Moldova a murit dupa ce a cazut de la etajul șase al unui bloc din sectorul 5 al Capitalei. Anchetatorii au stabilit, in urma cercetarilor, ca fata – care avea doar 18 ani -, s-ar fi sinucis aruncandu-se de la fereastra apartamentului iubitului…

- Tragedie in familia lui Florin Pancovici, 40 de ani, fost mijlocaș de banda in Divizia A la Petrolul sau Ceahlaul. Fiul sau, Sebastian, 16 ani, a fost gasit decedat in scara blocului, din Ploiești, potrivit Adevarul. Tanarul s-ar fi sinucis, spanzurandu-se, și ar fi lasat un bilet de adio in care iși…