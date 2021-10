Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Dorobanțu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica ușoara din Romania, a trecut prin multe greutați in ultimul an. A trecut prin experiența bolii covid, dar a suferit enorm și dupa ce mama sa a murit, in urma cu un an. Prin ce drama a trecut artistul Gabriel Dorobanțu Gabriel Dorobanțu…

- Zi de doliu astazi, 5 octombrie 2021, in comuna constanteana Mircea Voda Oamenii o vor conduce astazi pe ultimul drum pe Iliana Satcaz, una dintre cele sapte paciente care si au pierdut viata din cauza incendiului care a cuprins Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta,…

- Interpreta Lidia Bejenaru Botgros, solista Orchestrei Naționale „Lautarii”, este condusa miercuri, 28 iulie, pe ultimul drum. Persoanele apropiate, rudele, prietenii, colegii, au venit sa ii aduca un ultim omagiu, la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Artista iși va petrece somnul de veci in Cimitirul…

- Denisa Martin, tanara in varsta de 19 ani din comuna Baia de Fier, care a fost ucisa intr-un mod cumplit de catre fostul iubit, a fost condusa, astazi, pe ultimul drum de cateva sute de persoane.