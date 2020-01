Dragoș Săvulescu a fost eliberat din arest în Italia, deși este urmărit internațional Dragoș Savulescu, arestat in urma cu doua saptamani inItalia in urma unui mandat de urmarire internațional, a fost eliberat din arest,scrie stirileprotv.ro. Dupa ce in urma cu doua saptamani se predase la poliția din Napoli, insoțit de avocat, fostul acționar al clubului Dinamo a fost eliberat. In momentul in care au decis sa-l lase liber, judecatoriidin Peninsula nu i-ar fi impus restricții și nici nu l-au obligat sa achitevreo cauțiune, au declarat surse judiciare.Ramane de vazut daca va fi sau nu extradat in Romania, scriestirileprotv.ro.Dragoș Savulescu a fost condamnat in 2019 la 5 ani deinchisoare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Savulescu, 46 de ani, fostul acționar al lui Dinamo, ar fi fost eliberat din arestul din Italia, deși e urmarit internațional. Savulescu se predase pe 13 ianuarie la Napoli, dupa ce in februarie 2019 a fusese condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje, alaturi de fostul…

- Radu Mazare ramane in inchisoare, dupa ce judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au respins joi contestația in anulare formulata de fostul primar al municipiului Constanța, anunța Agerpres. Decizia este definitiva.Fostul primar solicita sa-i fie anulata condamnarea de noua ani de inchisoare…

- Dragoș Savulescu, fostul acționar de la Dinamo, condamnat de Curtea de Apel București in dosarul retrocedarilor ilegale impreuna cu Radu Mazare, a fost arestat, luni, in Italia, la Napoli. Omul de...

- Omul de afaceri Dragos Savulescu, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta, s-a predat, luni, la o sectie din Napoli, in prezenta avocatului sau, au declarat, pentru AGERPRES, surse din Politie. Potrivit…

- Fostul acționar al lui Dinamo, Dragoș Savulescu, care a fugit din Romania inainte sa fie condamnat la inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale alaturi de Radu Mazare, a fost arestat in Italia. Savulescu se ascundea in Napoli și a fost reținut de poliția italiana...

- Dragoș Savulescu, fostul patron de la Dinamo, condamnat de Curtea de Apel București in dosarul retrocedarilor ilegale impreuna cu Radu Mazare, a fost arestat, luni, in Italia, la Napoli.Afaceristul plecase din țara, inainte ca magistrații sa-l condamne. Citește și: SECRETIZAREA salariilor…

- Procurorii DNA vor cere incuviințarea autoritaților din Madagascar pentru a-l putea cerceta pe Radu Mazare intr-un alt dosar. Procedura este absolut necesara, potrivit legilor romanești, avand in vedere ca fostul primar al Constanței a fost extradat din acest stat.DNA Constanța a cerut vineri judecatorilor…

- Ana Birchall a scris miercuri pe contul sau de Facebook ca este atacata de Radu Mazare pentru ca l-a adus in timp record in Romania. "Poate era mai bine sa-l mai fi lasat la plaja, sa-și exercite talentele de salvamar", a comentat fostul ministru al Justiției.In postarea pe care a facut-o in mediul…