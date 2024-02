Dragobete 2024, tradiții și superstiții. Ce să faci în această zi Dragobete 2024. Cu fiecare an ce trece, tradițiile și superstițiile legate de Dragobete, sarbatoarea romaneasca a dragostei, continua sa fascineze și sa aduca in prim-plan o bucurie autentica și o zi dedicata iubirii. Sarbatoarea este incarcata de simbolism și credințe vechi transmise din generație in generație. Originea și semnificația sarbatorii Dragobetele este o sarbatoare veche, […] The post Dragobete 2024, tradiții și superstiții. Ce sa faci in aceasta zi appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand este Dragobetele in 2024? Dragobetele este o sarbatoare romaneasca, echivalentul a Valentine’s Day. Dragobete este un personaj din folclorul romanesc, fiul celebrei Babe Dochia, care era fiica ultimului rege dac, Decebalus. Legenda este una fascinanta. Legenda de Dragobete In popor se spune ca…

- Limba romana are foarte multe expresii, unele dintre ele veche de sute de ani. Cu toate acestea, de multe ori romanii nu cunosc semnificația acestora și sunt folosite in contexte diferite. Originea expresiei „a fi in al noualea cer” A fi in al noualea cer sau a fi in al șaptelea cer, așa cum se […]…

- „Aho! Aho!” este expresia cu care debuteaza textul rostit de copiii care merg cu Plugușorul in Ajunul Anului Nou. Puțini sunt romanii care știu ce origine are aceasta expresie, in ce scop și cand era utilizata de țarani. Ce spune Dicționarul Explicativ al Limbii Romane (DEX) despre ea. Cand se merge…

- A trecut Craciunul, așa ca mulți credincioși se intreaba daca se spala sau nu pe 28 decembrie? Pentru cei care nu știu, in aceasta zi se sarbatoresc Sfintii 20.000 de Mucenici arsi in Nicomidia, in timpul persecuției creștinilor de catre imparatul Maximilian. In amintirea lor, sarbatoarea este trecuta…

- Daca ai mancat vreodata turte de Craciun, atunci știi cat de delicioase sunt. In Moldova, ele se numesc scutecele lui Iisus și sunt un simbol al sarbatorilor de iarna. Ele se fac dupa o rețeta veche de sute de ani, transmisa din generație in generație. Aceste turte sunt o tradiție adanc inradacinata…

- Colindele romanești, incarcate de tradiție și simboluri, au adus in casele noastre melodiile specifice sarbatorilor de iarna, dar și expresii enigmatice, precum „Leru-i ler”. Puțini romani știu cu adevarat ce inseamna aceasta fraza și de unde provine, transformand-o intr-o taina fascinanta a colindelor…

- Jean Gavril și soția lui, Bianca, și-au asumat in totalitate rolul de parinți pentru fiica lor, Eva. Cei doi nu au luat in calcul sa angajeze o bona care sa ii ajute cu cea mica și nici nu le-au facut program bunicilor cu nepoțica, deși ambele variante le-ar fi fost utile și ar fi avut […] The post…

- In fiecare an, credincioșii il praznuiesc pe Sfantul Andrei, considerat ocrotitorul Romaniei. Sarbatoarea cu cruce roșie este marcata de numeroase superstiții. In aceasta zi, dar și in ajunul praznicului este bine, conform tradiției populare, sa țineți cont de anumite lucruri. Iata ce se face de Sfantul…