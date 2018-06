Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la condamnarea sa la 3 ani si 6 luni primita in prima instanta, ca a asistat la o executie in masa si ca a fost nevoie sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea sa.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a calificat, vineri, drept "o executie in masa" sentinta in dosarul "DGASPC Teleorman". "Ieri am asistat la o executie in masa. A trebuit sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea mea", a declarat Dragnea, dupa sedinta Comitetului…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de vineri sa il sustina in continuare pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, in toate functiile politice detinute de acesta, la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor.Dupa ședința CEX, Dragnea a vorbit, pentru prima…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine numirea deputatului PSD Gabriel Vlase la sefia SIE, in ciuda faptului ca Liviu Dragnea ezita. Liderul PSD asteapta mai intai sentinta in dosarul angajarilor fictive din Teleorman, apoi va lua o decizie, de frica sa nu piarda partidul. Pozitia lui Tariceanu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a aprobat de principiu textul motiunii de cenzura, stabilindu-se ca acest document sa fie depus in jurul datei de 20 iunie. Reamintim ca dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care procurorii DNA au cerut…

- „Este greu sa gasesti un individ cu un caracter mai mizerabil decat Dragnea. La mitingul de sambata din Piata Victoriei, infiera cu manie proletara, in fata a circa 100.000 de naivi adusi pe tabel de prezenta din toata tara, statul paralel. Imbogatitul peste noapte din Teleorman a uitat sa le spuna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, isi va afla vineri sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, cu doar o zi inainte ca partidul pe care il conduce sa organizeze un miting de amploare. Intrebat daca are emotii in legatura cu aceasta decizie, Dragnea a spus:...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns marti dimineata la ICCJ, unde ar urma sa aiba loc ultimul termen in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.. La termenul precedent, avocatul fostei directoare a Directiei…