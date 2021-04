Stiri pe aceeasi tema

- Criticul Kremlinului Alexei Navalnii, 44 de ani, incarcerat intr-o colonia penitenciar Pokrov , a solicitat ajutorul unei comisii publice pentru a obtine injectii cu Diclofenac pentru durerile grave lasate pe picior, a afirmat seful acestei comisii, intr-un comunicat citat de Reuters și preluat de News.ro…

- Rusia suplimenteaza capacitatile militare în Europa de Est si încearca sa destabilizeze tari vecine, inclusiv Republica Moldova, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, în timp ce Germania pledeaza pentru dialog, iar SUA asteapta predictibilitate în relatia cu Administratia…

- Dorin Serdean (51 de ani) a dat Dinamo in judecata! Astfel, spețele in instanța ale „cainilor” se inmulțesc. Motivul? Din informațiile Gazetei Sporturilor, Șerdean contesta concedierea produsa in luna ianuarie, la comanda DDB. Fostul președinte executiv reclama ilegitimitatea Consiliului de Administrație,…

- Ministrul german de externe Heiko Maas le-a cerut luni omologilor sai din UE sa dea unda verde pregatirii de sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al UE desfasurat la Bruxelles, relateaza Reuters. 'Sunt favorabil de a dispune pregatirea de sanctiuni…

- In legatura cu inregistrarea unor cazuri de COVID-19 printre angajații Autoritații Naționale de Integritate, de astazi, 2 februarie 2021, accesul in cadrul acestei instituții va fi restricționat. Printr-un comunicat de presa, ANI anunța ca, se permite intrarea in sediul instituției, cu respectarea tuturor…

- Peste 40 de politisti au fost raniti in timpul protestelor pentru eliberarea disidentului Aleksei Navalnii de la Moscova, informeaza agentia de stiri rusa Tass, relateaza dpa. Foto: (c) MAXIM SHIPENKOV/EPA Ranile suferite sunt minore si nu au necesitat spitalizare. Potrivit agentiei Ria Novosti,…

- Parlamentarii europeni sunt asteptati sa adopte joia viitoare o rezolutie care cere blocului comunitar sa opreasca finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaze naturale din Rusia in Germania, potrivit Reuters. Motivul l-ar reprezenta arestarea la Moscova a opozantului regimului…