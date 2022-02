Dr. Florin Roșu: Vârful valului cinci a fost atins, iar în momentul de faţă suntem într-o fază de platou A fost atins varful valului cinci și suntem intr-o faza de platou, apreciaza dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. “Asa cum am preconizat de la inceputul acestei saptamani a inceput sa scada numarul cazurilor de pacienti infectati cu COVID-19, ceea ce inseamna ca varful valului cinci a fost atins, iar in momentul de fata suntem intr-o faza de platou cu tendinte de scadere a pacientilor cu SARS-CoV2”, a declarat pentru Agerpres dr. Florin Roșu. In opinia dr. Roșu, in luna aprilie va fi o perioada de acalmie și ulterior ne vom obișnui sa conviețuim cu boala Covid-19.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

