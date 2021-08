Interventie nocturna a pompierilor din Portul Constanta. Ce cauta salvatorii in apa marii

Un apel la 112 a facut sa sune alarma la militarii de la Detasamentul Port Constanta. "Un caine a cazut in apa", a anuntat apelantul. Acesta a mai precizat ca este vorba despre un caine cazut in mare, in Dana 18 a Portului,… [citeste mai departe]